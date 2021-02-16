الأزهر يعلن جداول الامتحانات: يومان للابتدائية و3 للإعدادية و5 أيام للثانوية

مواعيد امتحانات الأزهر أعلن الدكتور الضويني، وكيل أعلن الدكتور الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، اليوم، الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، وذلك خلال البث التفاعلي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر- عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفسارات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بشأن قواعد وإجراءات الامتحانات، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.

وتقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالي: السبت 27 فبراير 2021م في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس 2021م في: المواد العربية والمواد الثقافية. كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الأحد 28 فبراير 2021م في: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، الثلاثاء 2 مارس 2021م في: المواد العربية والثقافية.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الصف الأول الإعدادي: الثلاثاء 2 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، الخميس 4 مارس 2021م في: المواد الثقافية. الصف الثاني الإعدادي: الأربعاء 3 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، السبت 6 مارس 2021م في: المواد الثقافية. طلاب الشهادة الإعدادية: الخميس 4 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية، الأحد 7 مارس 2021م في: المواد الثقافية، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة العربية.

أما طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فيؤدون الامتحانات كالتالي:

الصف الأول الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

السبت 6 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.

الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

الصف الأول الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

السبت 6 مارس 2021م: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.

الاثنين 8 مارس 2021م: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.

الصف الثاني الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

الصف الثاني الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة.

الأحد 7 مارس 2021م في: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: الجبر/ التفاضل وحساب المثلثات/ تطبيقات الرياضيات/ اللغة الأجنبية.

الصف الثاني الثانوي (العلوم الإسلامية):

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع.

الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

امتحان الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية:

السبت 27 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م في: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.

السبت 6 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 8 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.

امتحان الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ التجويد/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الأدب والنصوص/ العروض/ مهارات اللغة العربية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية/ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: التاريخ/ الجغرافيا.