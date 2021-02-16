اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الأربعاء أشد برودة.. ودرجة الحرارة تحت الصفر فى بعض المناطق

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:24 م
الأرصاد: طقس الأربعاء أشد برودة.. ودرجة الحرارة تحت الصفر فى بعض المناطق الدكتورة إيمان شاكر
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أوخفيفة على القاهرة والدلتا، كما تشهد محافظات الجمهورية انخفاضا لدرجات الحرارة ويستمر على معظم الأنحاء، والصغرى على القاهرى تصل إلى 6 إلى 7 درجات.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة تصل على شمال الصعيد من 4 إلى 5 درجات، وتصل لتحت الصفر في سيناء وسانت كاترين، مع تكوين ثلوج على بعض المرتفعات في كاترين.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة المتوقعة غدًا من 12 إلى 13 درجة بانخفاض درجتين، ومتوقع أمطار غزيرة غدا على بعض المناطق، وهذه الموجة عادية ومرت على مصر موجات أكثر برودة مقارنة بالموجة التي تعرضت لها مصر في 2013، مشيرة إلى ان الخميس ترتفع درجات الحرارة نسبيا ونشاط الرياح يهدأ قليلا.


الارصاد

الارصاد الجويه

درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم

طقس اليوم

طقس الاربعاء

حالة الطقس

درجة الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كتلة باردة ورياح شديدة وأمطار.. الزراعة تنشر لجانا متخصصة بغيطان المحصول الشتوى بعد تحذيرات الأرصاد.. وتنصح الفلاحين بالملابس الثقيلة.. وقوافل إرشادية للخضر وغرف مركزية للأزمات.. ومعدات لتحسين الأراضى بالسواحل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:30 م

الأرصاد للمواطنين: اللى شالوا الجواكت وافتكروا الشتاء انتهى يطلعوها تانى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:43 م

اطمئن على محافظتك.. جولة بعدد من المحافظات لرصد موجة الطقس السيئ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:43 م

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والرياح غدا ذروة عدم الاستقرار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:17 م

الزراعة تنظم حملات مرورية على القمح لرصد أى حالة مرضية للمحصول.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة