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استطلاع تركى: 61.5% من الأتراك يرون البلاد تزداد سوء تحت قيادة أردوغان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:47 م
استطلاع تركى: 61.5% من الأتراك يرون البلاد تزداد سوء تحت قيادة أردوغان أردوغان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أظهرت نتائج أجراها مركز أبحاث أكسوي التركي، أن أكثر من 61.5% من الشعب التركي، يروا أن أوضاع البلاد تحت قيادة رجب طيب أردوغان تزداد سوء، فيما يدعو نحو 53.6% إلى العودة للنظام البرلماني.

وأشار الاستطلاع الذى أجراه المركز، إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، حيث أن نحو 44.2% سيصوتون لصالح حزب الشعب الديمقراطي، في حالة إجراء أي انتخابات مقبلة.

وأوضح مركز الأبحاث التركي "أكسوي" في الاستطلاع الذى أجراه، أن نحو 48.5% من الشعب سيختار منصور يافاش عمدة أنقرة الحالي كرئيس للبلاد في حال إجراء انتخابات رئاسية ضد رجب طيب أردوغان.

 

 

 


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