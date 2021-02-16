احتفالات بملابس فاخرة وكمامات بكرنفال ريو دى جانيرو رغم إلغائه لأول مرة

فاطمة شوقى

https://www.youtube.com/watch?v=akGjhHKg4q4

لأول مرة منذ 102 عامًا ، تُركت ريو دي جانيرو بدون احتفالات الكرنفال التقليدية بسبب فيروس كورونا، مع إغلاق السامبادروم والشوارع فارغة ، اختار العديد من كاريوكاس الاحتفال كعائلة، وهناك من خرج للاحتفال فى وسط شوارع المدينة.

وأشارت مجلة "سيمانا" الإسبانية إلى أن مهرجان ضرب الكرة " bate-bola" أحد الاحتفالات التقليدية الشعبية فى ايام الكرنفال الذى تحتفل به ريو دى جانيرو كل عام من 12 إلى 17 فبراير ، وخرج البعض بالملابس الفاخرة والكمامات وسط الأحياء المحيطة بالمدينة.



احتفالات البرازيل

وستعرضت مجموعة من "باتي بولاس"، المحتفلون الذين يرتدون ملابس في كل كرنفال بأزياء مصنوعة يدوياً، للاحتفال الرمزي في ريو دي جانيرو، سنوياً، يأتي الناس لمشاهدة عروض أفضل المدارس البرازيلية للسامبا، لكن مدارس السامبا الكبرى ليست الوحيدة المتضررة هذا العام.

بالنسبة لجوناس دوس سانتوس، المسؤول عن مجموعة من "باتي بولاس" منذ 31 عاماً، الجو "السحري" للعرض سوف يغيب في المدينة. كل عام يتم اختيار موضوع لزيهم، لكن منذ إلغاء الكرنفال، لم يتم التخطيط لموضوع عام 2021، لذلك استخدم معظم المحتفلين زي العم سام للعام الماضي.