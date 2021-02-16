إعدام 10 طن أسماك فاسدة بعد ضبطها على مركب بالسويس

كانت مديرية الطب البيطرى بالسويس، قد نجحت فى ضبط الكمية من الأسماك الفاسدة قبل وصولها الي الأسواق وبيعها للمواطنين بالمحافظة، حيث تم تشكيل لجنة من أطباء قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وأوصت بإعدام كمية الأسماك المضبوطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة تحت إشراف المستشار المحامى لنيابات السويس، والذى أمر بإعدام الكمية فورا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الكاملة لإعدامها.

وقامت النيابة العامة، بتسلم تقرير الطب البيطري، الذي أكد فساد الأسماك المضبوطة، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب المركب المضبوط علي مركبة الأسماك الفاسدة.