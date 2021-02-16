إطلاق مبادرة فى جنوب سيناء لتوزيع مراتب على العمالة غير المنتظمة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إطلاق مبادرة لتوزيع عدد من المراتب مجانًا على العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات التي ستساهم بـ60 مرتبة مستعملة، فيما ستوفر المديرية عدداً آخر حرصًا على سلامة وصحة العمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف علم الدين لمناقشة منشور وزارة المالية رقم (6) لسنة 2021، والخاص بنظام الدفع الإليكتروني، واستعراض المصروفات الخاصة بالإدارة خلال شهر فبراير الجاري.

ووافقت اللجنة بالإجماع على تنظيم احتفالية لتسليم بوليصة التأمين للصيادين والعاملة غير المنتظمة، وصرف 4 منح للعمالة غير المنظمة بواقع منحة زواج لعامل، منحة رعاية صحية لعاملين، ومنحة مولود لعامل.

وقال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي بتسجيل 72 عاملًا جديدًا على منظومة العمالة غير المنتظمة وتعين 388 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وأضاف أنه جرى صرف 20 ألف جنيه كمنحة لـ 9 عمال من العمالة غير المنتظمة بواقع 12 ألف جنيه منحة مولود لـ 6 عمال، و6 آلاف جنيه منح زواج لعاملين، و2000 جنيه منحة لعامل لإجراء جراحة بسيطة، وتلقت المديرية خلال يناير الماضي 66 شكوى عمالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لنحو 7 شكاوى وتسوية 23 شكوى وديًا وجار البحث في 10 شكاوى.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قال وكيل المديرية إنه جرى التفتيش على 30 منشأة لمتابعة مدى تطبيق السلامة والصحة المهنية وإعادة التفتيش على 193 منشأة، وأسفرت لجان المتابعة عن تحرير 25 محضراً وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 26 قياس وبحث 3 شكاوى.

وأكد أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وقامت هذه اللجان بالمرور على 800 منشأة وإعادة التفتيش على 193 منشأة سبق متابعتها، وأسفرت جولات اللجنة عن تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة وإصدار وتجديد 51 ترخيص للأجانب من مختلف الجنسيات للعمل في نطاق المحافظة.