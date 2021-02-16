اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:56 م
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إصابة مواطن تعدى عليه بلطجية داخل أحد الأسواق فى الشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:50 م
إصابة مواطن تعدى عليه بلطجية داخل أحد الأسواق فى الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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استقبل مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية، مواطن مصابا بجروح قطعية، أثر تعدى بلطجية عليه داخل أحد الأسواق، وتم إخطار نيابة الحسينية للتحقيق.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى، بوصول" حسن ح م إ" 36 سنة مقيم دائرة المركز، مصابا بجرح قطعى بالعضلات وجرح بالفخذ الأيسر طوله 12 سم، وتبين من حدوث إصابته أثر تعدى بلطجية عليه داخل أحد الأسواق بدائرة المركز، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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