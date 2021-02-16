إخلاء عقارين ومعاينة 3 آخرين تعرضت للانهيار بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، إخلاء مؤقت لعقارين من السكان دون المنقولات؛ وعرض 3 عقارات أخرى على اللجنة الهندسية مختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار حى وسط الإسكندرية، إلى أنه وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط؛ وبناء على البلاغات الواردة من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ12 شارع عرفان محرم بك دون حدوث إصابات؛ وجود عقار أبل للسقوط بـ 18 شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي؛ وسقوط قشرة محارة بالعقار الكائن بـ 8 شارع انس باي الإبراهيمية. توجه على الفور مدير إدارة الأزمات والكوارث، إدارة المتابعة، ومهندسي المناطق للمعاينة واتخاذ اللازم.

تمت المعاينة، واتضح سقوط سقف حجرة بالدور الثالث بالعقار الكائن بـ 14 شارع البكري من عرفان محرم بك، المأهول بالسكان، والمكون من أرضي +اثنين علوي + جزء بالثالث، دون وقوع إصابات، واتضح بالكشف أن العقار صادر له قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2018 لجزء الدور الثالث، وترميم الباقى.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس الحى، بسرعة عمل محضر إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حماية للأرواح، وتم بالفعل عمل محضر إخلاء مؤقت للسكان بقسم محرم بك، بالإضافة إلى عرض العقار على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

كما تمت معاينة العقار الكائن بـ18 شارع الواثق الحضرة البحرية، وتبين حدوث تلف شديد لبلكونة الدور الأول علوى؛ للعقار المكون من أرضى + أول علوى + جزء بالثانى المشغول بالسكان؛ والصادر له قرار الترميم 9 لسنة 2001 وبناء عليه جار عرضه على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وفى السياق ذاته تمت معاينة العقار رقم 8 شارع انس باي المتفرع من لاجتية الإبراهمية بمعرفة مهندس المنطقة؛ والمكون من دور أرضي و3 أدوار علوية ومشغول بالسكان؛ واتضح وجود ميل بسيط بالعقار، الصادر له قرار الترميم رقم 211 لسنة 2001 .

ووجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي، بسرعة إرسال إشارة إلى قسم الشرطة المختص لعمل إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجار عمل المحضر اللازم بقسم باب شرق، بالإضافة إلى عرضه على اللجنة الهندسية المختصة.