"أوقاف الأقصر" تكشف تفاصيل أول دورة تدريبية للأئمة فى اللغة العربية

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم إطلاق فعاليات أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، والتى تستمر لمدة أربعة أيام فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وذلك بحضور ومتابعة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق أول دورة تدريبية للأئمة بجامعة الأقصر عن "اللغة العربية"، وقد تم عقد الدورة التدريبية بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يحاضر بالدورة كلاً من ، الدكتور محمود النوبى أحمد، والاستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآلسن ، ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتورة ليلة يوسف حميد الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآلسن ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح أبو الحسن الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن.

وحضر فعاليات الدورة التدريبية فى أيامها الأولى الدكتور السيد محمد أبو دهب القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، حيث تأتى هذه الدورالتدريبية فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر وزارة الأوقاف الموقع فى 16/1/2021.

من جانب آخر عقد الدكتور محجوب اجتماع مع الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر ، والدكتور السيد محمد أبودهب القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتناول الإجتماع التحديثات والتطورات التى سوف يتم إجرائها بالجامعة فى الفترة القادمة ، وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بجامعة الأقصر ، تهتم بكافة الأموار المتعلقة بالجامعة .

وجاءت فعاليات هذه الدورة التدريبية كأولى ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، والذى تم يوم الخميس الموافق 2021/1/14 وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ويهدف هذا البرتوكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية، ويتم تنظيم الدورة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية.