وأكد الأمين العام للناتو ضرورة استمرار الحوار مع روسيا من أجل الحفاظ على الصلات والعلاقات المهمة معها، مضيفا أن: "الروس جيراننا، وهناك مصالح، وعلينا تجنب الحوادث، لاسيما على الحدود، وأنا كسياسي نرويجي، لدي الكثير من الخبرة في العمل مع روسيا، وأعلم أن ذلك ممكنا".