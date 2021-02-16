اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:09 م
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ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:08 م
ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية مفاعل نووى
برلين (رويترز)

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قال مصدر دبلوماسى فى برلين لرويترز، اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف الدبلوماسى الألمانى "عرقلة إيران عمليات التفتيش التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون مقبولا بالمرة.

 

"نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا بما فى ذلك الولايات المتحدة". وأضاف أن على إيران المساهمة فى وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

 

كانت إيران قد قالت يوم الاثنين إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التى تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ابتداء من الأسبوع المقبل إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى فى الاتفاق النووى المبرم عام 2015 التزاماتها، فيما يمثل تحديا لأمل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى إحياء الاتفاق.

 


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