أشعة الدوبلر وسيلة تشخيصية للكشف عن جلطات الساق وتدفق الدم بأعضاء الجسم

كتبت هند عادل

الموجات فوق الصوتية الدوبلر أشعة تشخيصية مهمة للكشف عن العديد من الأمراض، أبرزها الجلطات في الأوردة العميقة والتي تمنح الأطباء طريقة لمعرفة ما يحدث داخل جسمك دون الأشعة السينية أو الحقن، وفقا لتقرير لموقع webmd.

والدوبلر إحدى الطرق الرئيسية لاختبار تجلط الأوردة العميقة (DVT) وهي حالة تتشكل فيها جلطات الدم في الأوردة العميقة في الجسم، عادة في ساقيك، يمكن أن يؤدي تجلط الأوردة العميقة إلى مشاكل أكثر خطورة، مثل جلطة في رئتيك، يمكن أن تكون مهددة للحياة لذلك من المهم أن تخضع للاختبار إذا كانت لديك أعراض.



اشعه الدوبلر

الأمراض التي يكشف عنها الدوبلر



تعتبر الموجات فوق الصوتية دوبلر فعالة للغاية في كثير من الحالات، ولكنها ليست جيدة في العثور على جلطات في حوضك أو الأوعية الدموية الصغيرة في ربلة الساق، بالإضافة إلى اكتشاف الجلطات ، يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية دوبلر من أجل:

فحص تدفق الدم في الأوردة والشرايين والقلب، البحث عن الشرايين الضيقة أو المسدودة، معرفه كيف يتدفق الدم بعد العلاج، البحث عن انتفاخ في الشريان يسمى تمدد الأوعية الدموية

اشعه الدوبلر على البطن



الدوبلر

مشاكل تدفق الدم في الكبد أو الكلى أو البنكرياس أو الطحال، تمدد الأوعية الدموية الأبهري، يمكن استخدامه أيضًا للتحقق من تدفق الدم لطفلك أثناء الحمل.

طريقة الاستعداد لأشعة الدوبلر



بشكل عام ، من المفيد ارتداء ملابس فضفاضة للاختبار ، على الرغم من أن طبيبك قد يطلب منك التغيير إلى ثوب أيضًا، قد ترغب في ترك المجوهرات في المنزل ، حيث سيتعين عليك إزالتها من أي منطقة لاختبارها، إذا كنت ستخضع لاختبار الدوبلر للكشف عن جلطات القدم أو مشاكل أخرى في ساقيك ، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء آخر.

للحصول على الموجات فوق الصوتية دوبلر على بطنك ، قد يخبرك طبيبك بالصيام لمدة 6 إلى 12 ساعة قبل الاختبار. هذا يعني أنك لن تكون قادرًا على تناول أو شرب أي شيء خلال تلك الفترة. ستتمكن فقط من شرب كمية صغيرة من الماء لتناول أدويتك المعتادة.

بالنسبة للنساء اللائي يخضعن لفحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية للحوض ، يجب عليك شرب 32 أوقية من الماء قبل ساعة واحدة من الفحص يجب أن يكون لديك مثانة ممتلئة حتى يكون الاختبار فعالاً.

ماذا يحدث أثناء الاختبار



سوف تستلقي على طاولة ، عادة على ظهرك سيقوم طبيبك أو الفني بفرك هلام على المنطقة المراد اختبارها، يساعد هذا في انتقال الموجات الصوتية ويمنحك نتائج أفضل، بعد ذلك ، سوف يضغطون بجهاز صغير على بشرتك يبدو مثل ميكروفون أو عصا.

أثناء تحريك الجهاز، يرسل موجات صوتية إلى جسمك، ترتد الموجات عن خلايا الدم والأعضاء وأجزاء الجسم الأخرى، ثم تعود إلى الجهاز، ستشعر ببعض الضغط من الجهاز، يأخذ الكمبيوتر جميع الموجات الصوتية ويحولها إلى صور متحركة يمكنك رؤيتها مباشرة على الشاشة. بمجرد الانتهاء من الاختبار، تمسح الجل من جسمك، وتكون جاهزًا تمامًا، عادة ما يستغرق حوالي 30 إلى 60 دقيقة، وهذا الاختبار آمن للغاية وغير مؤلم ولا يستخدم الإشعاع.

نتائج الدوبلر



سيخبرك طبيبك بما تعنيه كل الصور إذا أجريت الاختبار للتحقق من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فسوف يخبرونك بما تظهره الصور عن تدفق الدم ويخبرك بالخطوات التالية التي يجب اتخاذها، إذا كان لديك جلطة ، فقد يكون لديك أكثر من فحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية على مدار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت الجلطة تنمو أو تظهر أي تجلطات جديدة.