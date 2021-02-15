99 ألف طن البضائع المتداولة بميناء الإسكندرية فى 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أنه بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 99,203 طن خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1,217حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج 8,913 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف بيان اليوم انه بلغت إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال 35 سفينة ، كما تم خروج عدد 2 قطار بإجمالي 48 عربة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى ومراعاة معدلات الشحن والتفريغ القياسية للسفن.