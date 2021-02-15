24 فبراير .. بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، المدن الجامعية بكفر سعد للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التى تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب خلال الامتحانات.

رافقه خلال الجولة الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف على المدينة الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال جولته، المطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

كما اطمأن خلال جولته على جاهزية العيادات الطبية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الجيزاوي، على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية تمهيدا لاستقبال الطلاب بداية من يوم 24 من الشهر الحالي، موجها الشكر للفريق المشرف على المدن الجامعيه على ماقدموه خلال الفترة السابق.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة، إنه سوف يتم الإلتزام بنفس الإجراءات المتبعة سابقا بحد أقصى طالبين فى الغرفة طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالى بالمدن الجامعية التابعة لجامعة بنها، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.