17 فبراير.. جلسة الاستماع البرلمانية السنوية فى الأمم المتحدة

كتبت - هند المغربي

تعقد الأمم المتحدة جلسة الإستماع البرلمانية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي "بعنوان مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية" لضمان مساهمة برلمانية في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNGASS 2021) التي ستعقد في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2021، وسيفتتح الجلسة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس الجمعية العامة.

تم تكليف الدورة الخاصة للأمم المتحدة، بمراجعة التحديات والتدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 (UNCAC).

ووفقا للاتحاد سيعقد الحدث السنوي افتراضيا بسبب جائحة كوفيد-19، على مدار يومين، لمدة ثلاث ساعات فقط كل يوم من الساعة 09:00 إلى الساعة 12:00 بتوقيت نيويورك.