وكيل تعليم الإسكندرية يكرم إدارة الجودة لحصول 39 مدرسة على شهادة جودة التعليم

الإسكندرية - جاكلين منير

كرم الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك لاعتماد عدد تسع وثلاثون مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية، التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، المتقدمة خلال العام الدراسى 2020.

وأعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، اعتماد عدد تسع وثلاثون مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ليصبح إجمالى المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد 287 مدرسة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

وهنأ الدكتور محمد سعد مدير المديرية ، إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية، لحصول تسع وثلاثون مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، المتقدمة خلال العام الدراسى الحالى.

وأكد سعد أن التحدى الأكبر للمدارس التى حصلت على الاعتماد هو ضبط ضمان الجودة، موضحًا أن أهمية إتاحة التعليم مع الحفاظ على جودته والهدف من الجودة ليس الحصول على شهادة الاعتماد ، وإنما ضبط ضمان الجودة والاستمرارية .

وتمنى سعد أن تتقدم المزيد من المدارس بتعليم الإسكندرية للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى الحالى ، فى ضوء تحديث إجراءات الاعتماد فى ظل التعليم المدمج وإجراءات وآليات الاعتماد التى تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.

وأشار الدكتور محمد سعد إلى أهمية العمل على بناء القدرات والعمل على تحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحقيق جودة التعليم وفق رؤية مصر2020/2030 والتى تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع المعايير العالمية ، وتحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية لنصعد بتصنيف مصر فى التصنيفات العالمية فى مجال التعليم .