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وزير التعليم العالى للطلاب: اللى معترض على إجراء امتحانات يخلى غيره يتعلم

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:53 م
وزير التعليم العالى للطلاب: اللى معترض على إجراء امتحانات يخلى غيره يتعلم خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
إبراهيم حسان

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علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، على حالة الجدل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعى، على قرارات وزارة التعليم العالى بشأن استكمال الدراسة وإجراء الامتحانات، قائلا فى رسالة للطلاب: "أنا لا أمتلك أى حسابات على مواقع التواصل ولا يعنيني ما يسمى بالتريندات.. ولا أضيع وقت فيما يثار ولكن نرد على الإشاعات باستمرار.. أرجوكم لو مش عايزين تتعلموا خليكم فى البيت ولكن أدى فرصة لغيرك يتعلم".

 

أضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة التعليم العالى تعمل جاهدة على الارتقاء بالعملية التعليمية، ولن تتوقف عند الطلاب الذين لا يريدون التعلم، متابعا بالقول: "أنا كمسئول أسأل أمام الله لو أنا ما اطمئنتش إن الطالب اللى داخل يتعلم ما أتعلمش.. ما ينفعش واحد عايز ينجح يتساوى مع واحد ضعيف، وأنا أب ووزير وأعلم تماما أهمية الطالب الذي يريد التعلم".

 

وأشار إلى أهمية التقارير التى ترد من وزارة الصحة عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، قبل اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة العملية التعليمية والطلاب، مردفا: "ندير هذه الأزمة بنجاح منذ بدايتها وبناخد قرارات سواء الغلق أو الغلق الجزئى أو الفتح، وإذا كانت الأمور فى تغير طوال الوقت بيكون لكل حدث حديث".

 

وبشأن رفض الطلاب الذهاب إلى الكليات للامتحانات، قال الوزير: "هل الأولاد قاعدين فى البيت؟!.. أومال مين اللى كانوا بيتفرجوا على ماتشات الكرة والهاند بول.. ما دول شباب الجامعات.. الطالب مهمته يجي يتلقى العلم.. وأنا ما أعرفش إن الطالب يفرض رأيه على التعليم!".

 

وتابع الوزير: "إحنا قلنا الطالب اللى خايف ينزل من بيته أو عنده شعور بالخوف أو عنده هاجس أو قلقان، يتقدم بطلب لعدم الذهاب للكلية ونحن لدينا إدارة تنظر فى تلك الأعذار ويمكن تأجيل امتحانه للصيف أو للعام المقبل، لكن الطالب اللى عايز يتعلم ويحافظ على مستقبله ينزل".


وزير التعليم العالى

خالد عبد الغفار

امتحانات الجامعات

موعد امتحانات الجامعات

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