وزيرة التضامن: معرض ديارنا سيقام قريبا في السادس من أكتوبر

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان معرض ديارنا يشارك فيه حوالى 300 عارض وراء كل عارض العشرات من الأسر تساعد حتى تخرج المعروضات للنور، مشيرة إلى أن مثل تلك المعارض تعمل على المساهمة في نمو الاقتصاد المصرى مضيفة أن المعرض سيقام قريبا في السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وتابعت القباج خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الحياة اليوم والمذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل أن مصر بها منتجات تضاهى المنتجات العالمية مضيفة: ندرس السوق الخارجي في افريقيا والدول العربية للعمل على تصدير المنتجات اليهم فمثل تلك المعارض هي دعوة صريحة للعمل وللانتاج، متابعة: "نفتخر بدور وزارة التضامن فى تقديم الخدمات لذوي القدرات الخاصة سواء كانت تتمثل في تأهيل أو رعاية، وذوو الهمم قادرون على الإنتاج ومعرض ديارنا يدمج ذوي الهمم في المجتمع لعرض منتجاتهم".