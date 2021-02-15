اليوم السابع
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وزارة الرى تعلن إحالة 16 ألفًا و 206 محاضر تعدٍ على الترع للنيابات

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:41 م
وزارة الرى تعلن إحالة 16 ألفًا و 206 محاضر تعدٍ على الترع للنيابات اعمال تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن ارتفاع المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى لـ 16 ألفا و206 محاضر تعد على الترع، للنيابات العسكرية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

 

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

 

وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

 

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث. محضر مخالفة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

 

يشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020

 


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