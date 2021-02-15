اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هانى الناظر يحذر مرضى الحساسية من سوء الأحوال الجوية: أنصح ببقائهم في المنزل

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:25 م
هانى الناظر يحذر مرضى الحساسية من سوء الأحوال الجوية: أنصح ببقائهم في المنزل هانى الناظر
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد حتى يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح ما يؤثر على مرضى الحساسية  في المقام الأول الأمر الذى يتطلب منهم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية.  

في ذلك الصدد، نصح الدكتورهانى الناظر،عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلاً: "معلش أحيانا اضطر أكرر كلامي لكن والله خوفا علي مرضي الحساسية وحضراتكم من سوء الأحوال الجوية".

هانى الناظر عبر فيس بوك
هانى الناظر عبر فيس بوك

وأضاف هانى الناظر: "علي الجميع إغلاق النوافذ جيدًا والتدفئة الجيدة وترطيب الجلد مساء بكريمات ترطيب أو فازلين وانصح أيضًا الذين يضطرون للخروج للعمل بإذن الله مثل حالاتنا بارتداء ملابس شتوية ثقيلة والله يحفظ حضراتكم جميعًا".

يشار إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد حتى يوم الخميس المقبل، وهناك منخفض جوي مرتكز على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة، مضيفة أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا قد تصل إلى 4 درجات على بعض مدن الصعيد، وتصل إلى أقل من الصفر على مناطق في سيناء من مثل سانت كاترين.

 

 


هانى الناظر

الدكتور هانى الناظر

سوء الأحوال الجوية

الحساسية

مرضى الحساسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتابع استعدادات مواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:38 م

رفع حالة الطوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:12 م

الأرصاد تحذر من سوء الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء وانخفاض بحرارة الجو 6 درجات

الأحد، 14 فبراير 2021 10:50 ص

أكبر انخفاض بدرجات الحرارة منذ بدء الشتاء.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية من الثلاثاء.. البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق.. توقعات بأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. والصغرى بالقاهرة ستصل 8 درجات

السبت، 13 فبراير 2021 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة