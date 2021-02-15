نائب محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان المستشفى المركزى

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر واللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، مستشفى القصير المركزى، وذلك للاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، يرافقهما سكرتير المدينة ومدير المستشفى.

وتابعت نائب المحافظ خلال جولتها بالمستشفى حالة الأجهزة بغرف الأشعة والعمليات، كما تفقدت غرفة الاسطوانات والخزانات الخاصة بالأكسجين والحضانات وسكن الأطباء وغرف حجز المرضى قسم العناية المركزة، والمغسلة، حيث وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي معوقات تعوق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضحت نائب المحافظ أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تضمنت توفير كافة الإمكانيات بغرف العزل، والاهتمام بالمرضى وتسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل جاهدة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة القصير على تذليل العقبات وتلاشيها على الفور حسن التعامل مع المواطنين وتوفير كافة أوجه سبل الراحة لهم، مشددا على تواجد أطقم الأطباء وهيئات التمريض فى أماكنهم طبقا للمواعيد المقررة بالنبوتجيات المعتمدة من قبل إدارة المستشفى.