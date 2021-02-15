مع احتفال الأمريكيين به اليوم.. ماذا تعرف عن عيد الرؤساء فى الولايات المتحدة؟

كتبت ريم عبد الحميد

تحتفل الولايات المتحدة اليوم الاثنين، بيوم الرؤساء، وهو عطلة رسمية فى مختلف أنحاء البلاد. ويتم الاحتفال به فى الاثنين الثالث من فبراير من كل عام، الذى يواكب 15 هذا العام. ويعرف بأنه يوم تكريم جورج واشنطن وإبراهام لينكولن. ويعتبر البعض اليوم احتفالا بأعياد ميلاد وحياة كل الرؤساء الأمريكيين.

ويعود أصل يوم الرؤساء إلى القرن التاسع عشر وتحديدا فى الثمانينيات من هذا القرن، حيث جاء الاحتفال بعيد ميلاد جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة كعطلة فيدرالية. وفى عام 1968 مرر الكونجرس مشروع قانون عطلة الاثنين الموحد، والذى قم بنقل عدد من العطلات الفيدرالية إلى أيام الاثنين، ليتم الاحتفال بها مع عطلة نهاية الأسبوع يومى السبت والأحد.

وخلال مناقشة هذا القانون، تم اقتراح إعادة الاحتفال بعيد ميلاد واشنطن ليكون عيد الرؤساء لتكريم ذكرى ميلاد كلا من واشنطن، الذى يواكب 22 فبراير وإبراهام لينكولن الذى يواكب 12 فبراير. ورغم أن عيد ميلاد لينكولن كان يتم الاحتفال به بالفعل فى العديد من الولايات، لم يصبح أبدا عطلة فيدرالية رسمية. وبعد الكثير من النقاش، رفض الكونجرس تغيير الاسم. وبعد سريان القانون عام 1971، أصبح يوم الرؤساء اسم مقبول على نطاق واسع نتيجة لاستخدام تجار التجزئة الاسم فى تقديم تخفيضات ولصلة العطلة القريبة بإبراهام لينكولن.. وعادة ما يتم الاحتفال بيوم الرؤساء باحتفالات عامة فى واشنطن العاصمة ومختلف أنحاء البلاد، لكن وباء كورونا ألقى بظلاله على الحدث مثل باقى الفعاليات الأخرى.