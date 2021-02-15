مصرع وفقدان 18 شخصا جراء انهيار أرضى فى جزيرة جاوة بإندونيسيا

جاكرتا (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى إندونيسيا اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة تسببت فى وقوع انهيار أرضي في جزيرة "جاوة" الرئيسية ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وفقدان 16 آخرين.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المئات من عمال الإنقاذ ومجموعة من رجال الشرطة والجيش والمتطوعين يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين في قرية "سيلوبورو" في إقليم "نجانجوك"، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث راديتيا جاتي.



وقال جاتي إن نقص المعدات الثقيلة -التي لم تتمكن من الوصول إلى القرية- وسوء الأحوال الجوية يعيقان جهود البحث، وقد تسبب الانهيار الأرضي أيضا في إلحاق الضرر بثمانية منازل على الأقل، ودفن عدد من الأشخاص تحت أطنان من الطين بالإضافة إلى إصابة 14 شخصا آخرين بجروح.



يشار إلى أن الأمطار الموسمية الغزيرة تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة كل عام في إندونيسيا، التي يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من سهول الفيضانات الخصبة.

