مصرع شخص وإصابة 2 بعد غرقهم فى ترعة الشيخ زايد جنوب أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين بعد تعرضهم للغرق في ترعة الشيخ زايد بمشروع توشكى جنوب أسوان، اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والمتوفى إلى المشرحة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة العمليات عن وجود 3 غرقى في ترعة الشيخ زايد بمشروع توشكى جنوب أسوان، وهم: "كريم احمد صالح، 25 سنة، متوفى، وأحمد موسى صديق، ٢٨ سنة، مصاب بإغماء، وصلاح احمد رفاعى ٤٠ سنة، مصاب بإغماء"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والمتوفى إلى المشرحة.

وفى السياق، شهدت محافظة أسوان أمس حوادث غرق أخرى، حيث لقى مزارع ونجله طفل 8 سنوات مصرعهما غرقا، إلى بترعة وادى الصعايدة﻿ مركز أدفو بأسوان، وتم انتشال الجثتين وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت غرفة اسعاف اسوان قد تلقت اخطارا بغرق شخصين فى الترعة، وتبين أنه أثناء ذهابهما للزراعات مستقلين تروسيكل انقلب بهما بترعة وأدى الصعايدة بأدفو، وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمود ع 35 سنة ونجله معاذ 8 سنوات، تم انتشال الجثتين وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

وكان شابا لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد غرقه فى مياه النيل بقرية غرب سهيل بمدينة أسوان، أثناء محاولته السباحة، وتم انتشال الجثة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت شرطة الإنقاذ النهرى بلاغا بوجود غريق أمام مرسى قرية غرب سهيل بمدينة أسوان، وتبين أن الغريق شاب يدعى "يوسف جمال سالم" 16 سنة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه، وتم انتشال الجثة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.