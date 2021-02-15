مصادر كردية: طائرات تركية تقصف قريتين فى محافظة دهوك العراقية

كتب أحمد عرفة

أكدت مصادر كردية، أن طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت مصادر كردية: الغارات التركية استهدفت مناطق في شرق محافظة دهوك.

وفى وقت سابق استهدف انفجار جديد مركز مساج في منطقة وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث انفجرت عبوة صوتية عند مركز مساج في منطقة العرصات الراقية وسط بغداد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن العبوة التي استهدفت المركز مصنعة يدويا ولم تتسبب بأي إصابات بشرية.

وشهدت الأشهر الأخيرة استهدافات مستمرة لمراكز المساج في بغداد ومحال بيع المشروبات الكحولية، وتتهم فصائل مسلحة بالوقوف وراء تلك العمليات.