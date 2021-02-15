مشروع إسكان كل المصريين بالغردقة.. 6 آلاف وحدة فى انتظار المواطنين.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم " اليوم السابع" بثا مباشرا من مشروع إسكان كل المصريين "إسكان اجتماعى" بمدينة الغردقة، لرصد ما توصلت له أعمال الإنشاءات والتشطيبات داخل المشروع التابع للإعلان العاشر من إعلانات الإسكان الاجتماعى.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بالغردقة، 6 آلاف وحدة موزعين على 300 عمارة، تم الانتهاء من نسبة أكثر من 90 % منها، وتلك المشروع يتبع للإعلان العاشر، ومن المقرر أن يتم تسليمه للمواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدة سكنية به قبل نهاية العام الجارى.

من جانبه كشف المهندس محمد عبد المنعم مدير عام إسكان البحر الأحمر، أنه تم توصيل التيار الكهربى لأكثر من 80 عمارة بسكن مصر، وجارى توصيل التيار الكهربى لباقى العمارات، وخلال وقت قريب جدا سوف تقوم الوزارة بالتسليم من الشركات العاملة بالمشروع .

وأضاف مدير عام إسكان البحر الأحمر، أن مشروع سكن كل المصريين من أفضل المشروعات التى تم إنشائها، حيث تبلغ مساحة الشقة 90 متر ، مقسمه على 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وتشطيباتها ممتازة .