مركز جامعة المنوفية للتطوير المهني يعلن عن أكبر ملتقى توظيف وتدريب

المنوفية - محمد فتحى

أعلن مركز التطوير والتدريب المهنى بجامعة المنوفية عبر منصة التوظيف التابعة للمركز عن فتح باب التسجيل للطلاب والخريجين فى ملتقيات التوظيف المختلفة طوال العام من ندوات وتدريبات فى أكبر الشركات.

ويقبل المركز جميع الطلاب والخريجين من جامعة المنوفية بكافة تخصصات الجامعة وإتاحة فرص متعددة للتدريب مع اعتماد الدورات وتأهيل الحاصلين عليها لإيجاد فرص عمل وتوظيف بالشركات وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط المرفق.

التدريب تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على المركز والدكتور أمين قنديل نائب مدير المركز والدكتورة سماح عرفة مسئول التوظيف بالمركز والدكتورة ريم سليمان والدكتورة ولاء شعيب أخصائى التطوير المهنى والمهندس ياسر البربرى مسئول it وعفيفى عايد منسق التدريب بالمركز.