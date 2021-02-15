محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تطوير المناطق الغير مخططة غرب العاصمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، سبل تطوير المناطق الغير مخططة، والتى تضم مشروع تطوير منطقة الحكر الوسطانى بغرب مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، والمهندسة نورهان مصطفى بصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندسة سوزان محمد نادر ،منسق المحافظة بصندوق تطوير المناطق العشوائية ،والدكتور بدر هاشم ،استشارى المشروع، والدكتور محمد شكري، مدير المشروع ،والمهندسة رانيا الباز، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ،ولمهندسة فاطمة الشراكي، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالمنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقية الدولي.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تقرر اختيار هذه المنطقة لتطويرها لتصنيفها كمنطقة غير مخططة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكليف مكتب استشارى لإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى ووضع خطة تطوير متكاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية لمنطقة الحكر الوسطانى "سيدى طلحة" بمدينة كفر الشيخ، وتم تشكيل لجنة بقرار المحافظة 859 بتاريخ 12أكتوبر 202 م برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لدراسة منطقة الحكر الوسطانى بحى غرب المدينة، وفقًا لخريطة المنطقة وإمكانية إيجاد محاور طولية وعرضية وتقاطعها مع شارع الشيخ اللبان ودراسة منطقة سيدى مبارك ومنطقة سيدى طلحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم إعداد تصميم مقترح للسوق واستيعاب المحلات القائمة والباعة الجائلين، مضيفاً بعض الملاحظات على المقترح وتعهد المكتب الاستشارى بمراجعة هذه الملاحظات وعقد جلسة اخرى بعد التعديل واستيفاء الملاحظات.