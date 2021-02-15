محافظ دمياط تبحث وضع خطة لتنظيم عملية مرور سيارات السرفيس داخل المحافظة

دمياط - معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، ووكيل إدارة مرور دمياط، ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والمواقف، وكذا مديرى إدارتى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية

وبحثت محافظ دمياط ، فى مستهل الاجتماع محاور عملية تنظيم مرور سيارات السرفيس بطريق كورنيش النيل، الذى يجرى تطويره خلال الفترة الحالية ، وكذا الموقف الخاص بالمواقف المنتشرة بالمدينة

وأكدت محافظ دمياط، البدء فى وضع استراتيجية محددة لتحسين جودة الخدمات المرورية لتيسير الحركة داخل المدينة والالتزام بوضع الاستيكرات الخاصة بخطوط السير على سيارات السرفيس

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالبدء فى إعداد محاور هذه الخطة بالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارتى المرور والمواقف، وتنفيذها فى أسرع وقت ، مؤكدة أيضاً على تكثيف المتابعات على المواقف وزيادة النقاط المرورية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات و رفع المظهر الحضارى العام لمختلف المناطق.