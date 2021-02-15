اليوم السابع
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محافظ بورسعيد ينعى المناضل البرلمانى البدرى فرغلى

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:42 م
محافظ بورسعيد ينعى المناضل البرلمانى البدرى فرغلى محافظ بورسعيد مع الراحل البدرى فرغلى
بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

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نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية ، المناضل البرلمانى السابق البدرى فرغلى ، أحد أعلام مصر وبورسعيد، والذى قدم جهودا مخلصة على مدار تاريخه فى العمل البرلمانى والسياسى وخدمة أصحاب المعاشات ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنة وأبناء مصر.

وأكد المحافظ أن البدرى فرغلى رحمه الله عليه، ستظل ذكراه عطارة بين أهلة ومحبيه وابناء مصر ، ونسأل الله أن يتغمدة بواسع رحمته.

وقدم المحافظ التعازى لأسرتة ومحبيه وأبناء بورسعيد ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان فى وفاه شيخ النواب البدرى فرغلي.

كما نعى حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، البرلمانى المخضرم "البدرى فرغلي" عضو مجلس الشعب سابقاً ورئيس إتحاد أصحاب المعاشات ، والذى وافته المنيه منذ قليل بمسقط رأسه فى محافظة بورسعيد

وتتقدم الهيئة البرلمانية للحزب، وهيئة مكتبه، وكافة قياداته وأعضاءه ، بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وشعب بورسعيد. 

ويشاطر حزب مستقبل وطن، أهالى المحافظة، الأحزان فى وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

كما تقدم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية ، ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة بورسعيد ، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.


محافظ بورسعيد

وفاة البدرى فرغلى

وفاة المناضل البدرى فرغلى

محافظ بورسعيد ينعى وفاة البدرى فرغلى

خدمة أصحاب المعاشات

بورسعيد

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