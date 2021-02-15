محافظ بنى سويف يعقد جلسة صلح لاحتواء مشكلة نشبت بين مواطن وطبيب.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

استضاف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جلسة الصلح لاحتواء الخلاف الذى وقع بين طبيب وأحد المواطنين، والذى كان بسبب خلاف فى وجهات النظر بين المواطن والطبيب، حيث كانت زوجة المواطن مريضة وملازمة للفراش لوقت طويل، والتى كان يتابع حالتها هذا الطبيب، وعندما ذهب الزوج ليأتى به ليكشف على تطورات الحالة الصحية للزوجة، وكان رأى الطبيب أن يتم نقلها للمستشفى فورا، حينها تلقى الزوج نبأ وفاة زوجته وهو أمام منزل الطبيب.

حضر جلسة الصلح: النائب أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد بكرى رئيس المدينة، شريف ياسين رئيس مجلس قروى الميمون، ومن أهالى قرية بنى حدير كل من: عمدة القرية الحاج أحمد فاروق، السيد عبد الحكيم عبد السلام، السيد بدوى جارحى، السيد محمد فاروق.

وخلال الجلسة التى تمت تحت رعاية المحافظ، تم احتواء الخلاف الذى نشب بين الطبيب رفعت رمضان أخصائى باطنة بالمستشفى المركزى والمواطن محمد عيد من قرية بنى حدير، حيث أوضح الطبيب وجهة نظره للمواطن وأنه لم يتأخر عن أداء واجبه المهنى فى المقام الأول وتجاه أحد جيرانه من ناحية أخرى، وبدوره تقدم المواطن باعتذاره للطبيب على ما بدر منه من الاعتداء على سيارته والتعدى عليه بالقول، معربا عن أسفه لحدوث ذلك الفعل غير المقبول، فيما تقبل الطبيب اعتذار المواطن عن الواقعة المؤسفة، وحرص على تقديم واجب العزاء فى وفاة زوجته.

وأعرب المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، عن سعادته بعقد الصلح بين الطبيب والمواطن إرساءً لمبدأ الصلح خير، لاسيما أنهما من أبناء قرية واحدة تربطهم علاقة قرابة ومصاهرة وجيرة، موجها الشكر لكل من سعى فى الصلح، ومعربا عن ثقته فى عودة العلاقات إلى سابق عهدها من الود والألفة والتسامح لبدء صفحة جديدة وطى أى خلافات أو مشاكل تعكر صفو العلاقة الخاصة التى تتميز بها القرية المصرية عامة والسويفية بشكل خاص.

من جانبهما أعرب طرفا الخلاف عن تقديرهما الكبير لاهتمام المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمشكلة وحرصه على الوصول لإنهاء الخلاف فى أسرع وقت ممكن، ومبادرته باستضافة جلسة الصلح بحضور طرفى الخلاف لسد الباب أمام أية مشاكل مستقبلا، خاصة وأنهما من أبناء قرية واحدة تجمعهم روابط الود والمحبة،مؤكدين على أنهم "وبالاتفاق مع المحافظ "سوف يتوجهون مباشرة لعزبة المدنى لتقديم واجب العزاء فى وفاة زوجة المواطن