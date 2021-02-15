محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرفة الأزمات تحسبا للتقلبات الجوية

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

ووجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.