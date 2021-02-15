محافظ الشرقية يُفاجئ مدينة القرين ويأمر بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الشرقية- إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة صباح اليوم لمدينة القرين، لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين ، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة ، مروراً بشوارع الديار الشامية ومنطقتى القلعة وابو سبيبة ، والتى تشهد أعمال تمهيدية باستخدام الجليدر للبدء فوراً فى أعمال الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق ، كما اطمأن المحافظ على أعمال الرصف الجارية بشارعى عمر بن الخطاب وجمال عبد الناصر، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وجه المحافظ، محمد حجازى رئيس مدينة القرين بتحديد عدد من الشوارع الجانبية والضيقة ، والتى لا يزيد عرضها عن 3 أمتار والبدء فورا فى رصفها ببلاط الإنترلوك وهو بلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم فى الشوارع الضيقة، مؤكداً أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها .

وأمر محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين برفع كافة الاشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام والشكل الجمالى والحضارى .

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع رئيس مدينة أبو حماد لإزالة الاشغالات والشون المقامة بالمخالفة بطريق القرين/ العزازى والمستخدمة فى تجميع هياكل وقطع غيار السيارات ومتعدى أصاحبها على حرم الطريق مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، مؤكداً على ضرورة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والاحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.