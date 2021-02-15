محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف العمل لإعادة تأهيل رافد جمصة بمليار و300 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بمسئولى قطاعات هيئة الطرق والكهرباء والمرافق والرى ومياه الشرب والصرف الصحى حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية لاستكمال طريق رافد جمصة وتنفيذ حارة ثالثة بالطريق ورفع كفاءتة وإعادة تأهيلة بتكلفة مليار و300 مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة تكثيف العمل من قبل كافة الجهات القائمة على التنفيذ فى أعمال نقل المرافق التى تشمل نقل أعمدة كهرباء وتركيب محولات وكذا نقل خطوط وشبكات مياة وصرف صحى بالطريق المذكور لسرعة الانتهاء من اعمال الرصف وانشاء الحارة الثالثة المطلوب تنفيذها لتوسعة الطريق وكذا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وقد وجه مختار لضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ.

يذكر أن الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 50 كيلومتر.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن التنسيق مستمر مع الهيئة العامة للطرق وكافة الأجهزة لمتابعة التنفيذ للمشروع والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعترض تنفيذ العمل به لسرعة انجازة طبقا للبرنامج الزمنية المحددة والمقررة لسرعة دخولة الخدمة بالتوسعات الجديدة لتحقيق استفادة المواطنين.

حضر الاجتماع المهندس حسين حمزة رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية والمهندسة سلوى سامى مدير عام هيئة الطرق والمهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بالمحافظة والمهندسة اسماء فؤاد مدير المشروع بهيئة الطرق والمهندسة داليا توفيق مديرة المشروع بقطاع كهرباء شمال الدقهلية فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.