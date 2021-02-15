محافظ أسيوط: متابعات مستمرة لمشروعات مبادرة حياة كريمة .. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، متابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بصفة دورية ومستمرة والإشراف على تنفيذها طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة مشيراً إلى تذليل كافة المعوقات التى تحول دون إتمام التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلى كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماماً خاصاً بصعيد مصر بشكل خاص ويحرص دائماً على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين .

كان المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ قد تفقد مراحل تطوير وتجهيز الوحده الصحية والطرق المدرجة للرصف وأماكن تركيبب أكشاك الكهرباء بقرية فزارة بمركز ومدينة القوصية كما تفقد أيضاً تطوير الوحدات الصحية ومشروع إحلال وتجديد طلمبات وتركيب أكشاك الكهرباء فى المواقع المخصصة لها وحفر آبار ارتوازية وأعمال الرصف بقرى قصر حيدر ومزينة والمندرة بحرى بمركز ومدينة ديروط.

وأوضح نائب المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقرى صعيد مصر رافقه خلال الجولة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وهويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحى صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة مشيداً بالجهد المبذول لنهو المشروعات فى أسرع وقت .

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على شن حملات مفاجئة ودورية على كافة القطاعات الخدمية بكافة أنحاء المحافظة خاصة بالمراكز والقرى للإطمئنان والتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين وضبط ومحاسبة المقصرين والمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك لافتاً إلى ضرورة المرور الاعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة و متابعة نسب التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المقررة مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد لعدد من القطاعات الخدمية بمركز الغنايم من بينها (الوحدة الصحية بالعزايزة ، والوحده القروية بالعزايزة ، حديقة الربوه ،..) وغيرها رافقه خلالها خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم يرافقه مصطفى على نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية التابعة للوقوف على تنفيذ الأعمال المرتبطة والتأكد من تقديم الرعاية الصحية ومدى توافر الأجهزة والأدوية وانتظام العمل ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين مؤكداً على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على القطاعات الخدمية المختلفة للإطمئنان على سير العمل وتواجد العاملين بأماكن عملهم ومدى تقديم الخدمة للمواطنين.



السكرتير المساعد يتفقد ويتابع القطاعات الخدمية بمركز الغنايم



القطاعات الخدمية بمركز الغنايم



مبادرة حياة كريمة بديروط والقوصية