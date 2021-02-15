محافظ أسوان يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتى كوم أمبو ودراو

أسوان - عبد الله صلاح

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، المخططات التفصيلية لمدينتى كوم أمبو ودراو، وهو الذى توازى مع موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به إلى 12 متر من مستوى سطح الأرض لعدد 7 قرى هم نجوع الشطب بمركز دراو ، بجانب أدندان ودار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.

جاء ذلك أثناء عرض اللوحات النهائية على محافظ أسوان والذى وجه إلى سرعة إعداد وأعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيداً بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الدكتور حسانين أبوزيد إستشارى التخطيط وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد هذه المخططات و نشرها بالوقائع المصرية طبقا للقانون.

يذكر بأن مشروعى المخطط التفصيلى لمدينتى كوم أمبو ودراو قام بإعدادهما المكتب الاستشارى المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة .