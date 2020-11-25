ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب كورونا يزيد من مخاطر الوفاة

كتبت هند عادل

أكدت دراسة جديدة أن ارتفاع مستويات السكر في الدم ، حتى عند غير مرضى السكر، قد يزيد من خطر الوفاة بسبب كورونا ، كما يشير الباحثون أيضًا إلى أن جميع المرضى يجب اختبار ارتفاع نسبة السكر في الدم في المستشفى بسبب كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فمن المعروف أن المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد ، قاتل ، ويسبب مجموعة من الأعراض لدى المرضى الذين يصيبهم، تم الإبلاغ عن الأعراض والمضاعفات الشديدة لكورونا بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض أخرى تم الإبلاغ أيضًا عن زيادة خطر الوفاة بسبب العدوى للأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالات الحالية.

ومع ذلك ، وفقًا للتقارير الأخيرة ، حتى غير المصابين بالسكري قد يواجهون خطرًا كبيرًا للوفاة بسبب زيادة مستويات السكر في الدم ، والتي تنشأ أساسًا بسبب عدوى كورونا .

وفقًا لدراسة حديثة ، يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة وغير الطبيعية في الدم إلى تقليل النتائج والوفيات بين مرضى كورونا ، بما في ذلك أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري من قبل، نُشر البحث في مجلة Annals of Medicine وتم إجراؤها بهدف فهم العلاقة بين مستويات السكر في الدم ومعدلات الوفيات داخل المستشفى لدى مرضى كورونا غير المصابين بأمراض خطيرة.

شملت الدراسة أكثر من 11الف مريض في إسبانيا تعزز الدراسة الأدلة الموجودة حول ارتفاع السكر في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع فرصة الوفاة بين مرضى كورونا ، بغض النظر عن تشخيص مرض السكري المستقل. وجدت الدراسة أن المرضى الذين لديهم مستويات عالية من السكر في الدم كانوا أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا بمقدار الضعف تقريبًا من أولئك الذين لديهم مستويات سكر طبيعية.

وقد وجد أيضًا أن لديهم حاجة كبيرة لدعم جهاز التنفس الصناعي والقبول في وحدة العناية المركزة بسبب العدوى الفيروسية.

بناءً على نتائج الدراسة، يرى الباحثون أن جميع مرضى كورونا، حتى لو كانوا غير مصابين بالسكري ، يجب فحصهم لفرط سكر الدم وتقديم العلاج المبكر إذا تبين أن مستويات السكر في الدم لديهم مرتفعة. يحثون الأطباء على عدم إغفال الحالة ، سواء تم تشخيص المريض بمرض السكري أم لا قبل الإصابة بالعدوى.

قال منسق الدراسة الدكتور خافيير كاراسكو من مستشفى خوان رامون خيمينيز الجامعي: "يجب أن يكون فحص ارتفاع السكر في الدم لدى المرضى غير المصابين بداء السكري والعلاج المبكر إلزاميًا في إدارة المرضى الموجودين في المستشفى بسبب كورونا ".

وأضاف: "لا ينبغي التغاضي عن ارتفاع السكر في الدم عند الدخول ، بل يجب اكتشافه ومعالجته بشكل مناسب لتحسين نتائج مرضى كوفيد -19 المصابين بالسكري وغير المصابين".