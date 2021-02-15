قومى المرأة بالشرقية: استخراج 300 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، والعميد حسن علوش، وأشرف عوض، موظف بالأحوال المدنية بالزقازيق، ومن القرى التى استفادت ومن بطاقات الرقم القومى" بردين - الحلوات- بنى شبل- تل حوين- كفو نجم- الجلايلة- تل محمد- كفر عوض سليمان- وعزبة السلاوي و عزبة الباشا"