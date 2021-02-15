علاقة المشى بزيادة القدرات الإبداعية وتحسين الحالة المزاجية

كتبت مروة هريدى

يعتقد كثير من الناس أن الإبداع هبة من الله وهناك أشخاص محظوظون لأنهم يولدون مبدعين، ولكن العلم لا يتفق تمامًا مع هذه الفكرة، حيث يشير الكثير من الباحثين إلى أنه يمكن اكتساب الإبداع بسهولة من خلال الممارسة المستمرة والتعلم ومراقبة الأشياء من حولنا، وتشير أبحاث حديثة إلى أن المشى يساعد فى تدفق الإبداع، وفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا"timesofindia".

- كيف يساعد المشى على تدفق الإبداع

تقترح دراسة نشرت فى مجلة "Scientific Reports" أن مجرد المشى أو التنزه يوميًا يساعدك فى أن تصبح أكثر إبداعًا، فقد يساعد تحريك جسمك فى تحفيز خيالك والمشى كما نعلم جيدًا مفيد لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين الحالة المزاجية، وأيضًا يساعد على زيادة القدرات الإبداعية لديك.

وجد باحثون من جامعة "جراتس" النمساوية صلة بين المشى والإبداع من خلال إجراء دراسة على نحو 80 فرد قاموا بممارسة رياضة المشى لمدة خمسة أيام متتالية ثم طلب فريق البحث من المشاركين إكمال سلسلة من المهام الإبداعية مثل الرسم، وعقدوا مقارنة بين الأشخاص الذين مارسوا رياضة المشى فى حياتهم اليومية كانوا قادرين بسهولة على ابتكار أفكار جديدة عن غيرهم من الأشخاص الذين لم يمارسوا المشى وعاشوا أسلوب حياة مستقر.

وكانت دراسة سابقة نشرتها مجلة "APA PsycNet" فى عام 2014 قد أشارت إلى أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد فى خلق ابتكارات ناجحة، حيث أن هذه الدراسات كافية لاستنتاج أنه لكى تصبح مبدعًا عليك أن تحرك جسمك، ويعتبر المشى هو الخيار المفضل والأسهل على الإطلاق.

- وهناك طرق أخرى بخلاف المشى وممارسة الرياضة تعمل على زيادة الإبداع، منها:

1- التأمل: يساعد على تهدئة عقلك وتوجيه طاقتك والتركيز بصورة أكبر، فعندما تكون مسترخيًا تكون أكثر تقبلاً لرؤى الدماغ الأيمن وتكون أكثر إبداعًا.

2- عزف آلة موسيقية: حيث تحفز هذه الأنشطة القشرة السمعية لنصف الكرة المخية الأيمن وتزيد من الإبداع.

3- البحث عن هواية: إن امتلاك هواية أمر مهم للغاية لتعزيز إبداعك ومحاولة استكشاف أفكار جديدة وتنفيذها.