ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين وفودو خلال حملة أمنية بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة على مروجى المواد المخدرة والعاطلين والمسجلين بنطاق دائرة قسم شرطة الخصوص، وتمكنت من ضبط مروجى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار في المواد المخدرة والبرشام، وتوزيعه على المتعاطين في وضح النهار بمدينة الخصوص، فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة كشف هوية المتهمين والقبض عليهم.

وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة، وهم "محمد. خ. م" 25 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام، و30 قرص مخدر، و"أحمد. ا. ف" 24 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الاإستروكس تزن حوالي 350 جراما، و"ك. ك. ع" 25 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالي 450 جراما.

وبعرض المضبوطين على نيابة الخصوص بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم كيلو فودو واستروكس وهيروين، كما أمرت بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على جوهر المخدر من عدمه.