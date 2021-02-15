ضبط متهمين شاركا فى التنمر وتعذيب شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين فى واقعة التنمر وتعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزل بقرية ميت عنتر.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المركز، برصد وحدة المتابعة بالمديرية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لمجموعة من الشباب قاموا بالتنمر وتعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وربط قدميه بحبل و سخروا منه، ووجهوا له السباب والقذف، وتعرض الشاب لوصلة ضرب وتعذيب، ولم تشفع توسلات الشاب لهم بالتوقف عن ضربه.

وعلى الفور قام ضباط المساعدات الفنية بالمديرية بفحص الفيديو وتوصلوا إلى أن الواقعة كانت بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، وتم تحديد الأشخاص الموجودين بالفيديو، وتم تشكيل مأمورية وإلقاء القبض عليهم، وجاري التحقيق معهم فى الفيديو المنشور، وقد طالب عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المتهمين ومحاكمتهم على هذا الفيديو، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.