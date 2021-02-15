ضبط لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت حملات نفذها مكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة بإجمالى وزن 200 كجم داخل أحد مصانع انتاج اللحوم المصنعة ومنتجاتها بدون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية و غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمرور الدورى على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وكذا المرور على المصانع والتأكد من صلاحية المعروض به من المنتجات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري حملات مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن :-

بناحية كفر الدوار

-تحرير 3 محاضر تموينية عباره عن 3600 كجم سمك غير صالح للاستهلاك الادمى وتحرير محضر عباره عن 300 كرتونة بطاطس مقلية في 12 كيس باجمالى عدد 3600 مجهولة المصدر وتحرير محضر مخبز سياحى غير معلن عن أسعار البيع .

بناحية المحمودية

1-ضبط أحد محلات المواد الغذائية لحيازتة وعرضة 369 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمى .

2-ضبط أحد محلات لحيازتة وعرضه 90 عبوة غذائية منتهية الصلاحية .

3-ضبط أحد محلات الملابس الجاهزة لعمل اوكازيون دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة .

3-ضبط 2 محل مواد غذائية لعدم الإعلان عن الاسعار السلع المعروضة.

بناحية كوم حمادة

1-ضبط كمية 1 طن سكر تمويني وكذلك 10 كرتونة زيت طعام تمويني 10×12 زجاجة تم تجميعه في أحد المخازن بغرض بيعه في السوق السوداء .

2-ضبط 10 جركن زيت طعام زنه الجركن 20 كجم مجهولة المصدر غير مدون عليها علامات تجارية .

3- تحرير 2 محضر غلق لأصحاب مستودعات غاز لغلقهم المستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية.

4- تحرير 4 محاضر غلق لأصحاب محلات تموينية لغلقهم المحلات أثناء مواعيد العمل الرسمية

5-تحرير 2 محضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية.

في مجال المخابز

تحرير 18محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز.