ضبط شيش داخل مقاهى وتغريم مواطنين بدون كمامات بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط 5 شيش.

كما أسفرت مجهودات الحملة، عن ضبط عدد 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح في المخالفة، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، وعدد 3 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 21 إزالة إدارية، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشارك في الحملة، عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.