ضبط شيش داخل مقاهى وتغريم مواطنين بدون كمامات بإسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط 5 شيش.
كما أسفرت مجهودات الحملة، عن ضبط عدد 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح في المخالفة، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، وعدد 3 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 21 إزالة إدارية، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشارك في الحملة، عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
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