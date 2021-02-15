ضبط سيارة نقل جمعت مواد بترولية بدون تصريح بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندربة، بتشديد الرقابة على الوقود المدعم من قبل الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

وأشارت مديرية التموين فى بيان لها إلى أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك قد قامت بشن حملات بمنطقة برج العرب و التى أسفرت عن ضبط سيارة نقل قامت بتجميع مواد بترولية بدون تصريح من الجهات المختصة و تم ضبطها محملة بكمية 2000 لتر سولار مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء بمنطقة برج العرب.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.