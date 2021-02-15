ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بورود تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (ثلاثة أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، والنقيبان مصطفى البش وإبراهيم الطويل معاونا مباحث مركز منوف، من ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش، طلقتان لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى)، وحال استقلالهم مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها قيادة أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهما بارتكاب (عدد 6 وقائع سرقة)، كما تم ضبط (عدد 4 دراجات نارية – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) داخل مخزن ملك أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.