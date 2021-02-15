صور وفيديو.. وزيرة التضامن تشارك ذوى الهمم الغناء بمعرض ديارنا للأسر المنتجة

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الأطفال من ذوى القدرات الخاصة التقاط الصور التذكارية معهم وأيضا الاستماع لأغانيهم خلال افتتاح معرض « ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك فى نسخته الـ 61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى كما شاركت بعض السيدات الزغاريد اثناء تفقد الوزيرة المعرض حيث بدالتهم التهنئة.

ويقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الاشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلى والدفع الإلكتروني.