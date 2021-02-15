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وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:20 م
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة.. صور وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا
كتب مدحت وهبة

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افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منذ قليل  معرض « ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك فى نسخته الـ61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى

 

ويقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

 

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الاشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلى والدفع الإلكتروني.

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يقام سنويًا عدة مرات فى مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوى الذى يقام فى القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين.

 
 
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افتتاح معرض ديارنا

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افتتاح معرض ديارنا

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افتتاح معرض ديارنا
 
 

معرض ديارنا

وزيرة التضامن

معرض ديارنا للأسرة المنتجة

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