اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 07:04 م
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وبايدن يعلن الطوارئ

صور.. انقطاع الكهرباء فى تكساس بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى 22 تحت الصفر

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:14 م
صور.. انقطاع الكهرباء فى تكساس بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى 22 تحت الصفر ثلج - أرشيفية
رويترز

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شهدت الولايات المتحدة هبوطا شديدا في درجات الحرارة وصل لحد التجمد ابتداء من المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي حتى السهول العظمى وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي.

وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ اليوم الاثنين وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس حيث تراوحت درجات الحرارة اليوم الاثنين من 22 درجة مئوية تحت الصفر إلى ست درجات تحت الصفر.

وقد أدى هبوط درجات الحرارة في تكساس إلى زيادة الطلب على الكهرباء مما أجبر شركة تشغيل شبكة الكهرباء بالولاية اليوم الاثنين إلى قطع الكهرباء بشكل متناوب مما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني مشترك من الكهرباء.

الثلج في تكساس
الثلج في تكساس

 

الثلوج تغطي أبراج الكهرباء
الثلوج تغطي أبراج الكهرباء

 

ثلوج في شوارع تكساس
ثلوج في شوارع تكساس

 


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انخفاض درجة الحرارة

امريكا

بايدن

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