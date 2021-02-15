صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ113 ألف منتفعة

المنيا- حسن عبدالغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر يناير الماضى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 113800 منتفعة، منها 14746 جدد و 99054 مترددة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضح الدكتور سيد عبد العزيز مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 125666 من وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ 100834 زيارة منزلية لـ 800 رائدة ريفية بمختلف قرى المحافظة، فضلا عن تنفيذ 6000 ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والفحص الذاتى للثدي.

واشار إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من مقدمى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.