"صحة أسوان" تناقش رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية

أسوان – عبد الله صلاح

عقدت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، الاجتماع الشهرى للإدارة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لمناقشة الخطط المستقبلية لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومطابقتها مع معايير الجودة.

وشهد الاجتماع الذى حضره، الدكتور يوسف يعقوب، مدير إدارة الجودة، وفريق الجودة بالمديرية وسهام مديرة التمريض، تكريم 4 فرق من فرق الجودة بمستشفيات وهم "مستشفى صدر أسوان ومستشفى حميات أسوان ومستشفى كوم أمبو المركزى ومستشفى السباعية"، وذلك لتميزهم وتطبيقهم لما تم التدريب عليه من معايير متطلبات السلامة الوطنية (NSR) من قبل إدارة الجودة بالمديرية.

وفى سياق آخر، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى، أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بنطاق مدينة أسوان، وتستهدف تلك الحملة تطعيم الأطفال تحت سن الخمس سنوات، من المصريين وغيرهم، عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموى وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتى 5 سنوات، وتستمر الحملة خلال الفترة من 9 حتى 25 فبراير الجارى.